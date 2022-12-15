Путин пытается отложить момент признания поражения России в войне против Украины, — ISW

Главное: В американском Институте изучения войны считают, что президент России Владимир Путин не знает, как оправдать неудачи в войне. Он отменил ежегодную пресс-конференцию, чтобы избежать «сложных вопросов», полагают аналитики.

Детали: Решение президента России Владимира Путина отложить ежегодное обращение к Федеральному собранию указывает на то, что он не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне растущей критики вторжения в Украину. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 14 декабря.

Отмечается, что уход российских войск из Киевской области и северной Украины в апреле 2022 года, вероятно, испортил планы лидера РФ объявить о победе во время выступления перед Федеральным собранием, как он сделал это в 2014 году после аннексии Крыма.

«Путин, возможно, все еще ждет и надеется произнести грандиозную победную речь в 2023 году или оттягивает момент, когда ему придется признать, что Россия не может достичь его часто повторяемых максималистских целей в Украине», — указали аналитики.

По их мнению, успех в Украине мог позволить президенту РФ отвести внимание от человеческих и финансовых потерь, как это было в 2014 году, однако у российской армии не было значительных побед после оккупации Лисичанска в начале июля.

«Путин отменил свою ежегодную пресс-конференцию с представителями российской общественности, вероятно, в попытке избежать ответов на вопросы о военных неудачах России... Похоже, Путин все чаще обращается к сценарию с заранее записанным выступлениям... и пытается предотвратить риски, связанные с необходимостью отвечать на сложные вопросы», — подытожили в ISW.

В тему: Путин впервые за 10 лет отменил ежегодную пресс-конференцию, а также послание к Федеральному собранию.