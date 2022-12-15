Стало известно, как непогода влияет на ситуацию с электроэнергией в Украине

Главное: Ситуация с электроэнергией в Украине остается тяжелой. Ее усугубляет непогода.

Детали: Обрушившаяся на Украину непогода усугубляет ситуацию с электроэнергией, дефицит которой остается значительным. Об этом информирует «Укрэнерго».

Отмечается, что на востоке страны россияне нанесли артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов, после чего были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Подчеркивается, что аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных.

Сообщается, что, несмотря на лимиты суточного потребления электроэнергии, некоторые из областей уже успели их превысить и перейти на аварийные отключения.

В тему: Ситуация с электроэнергией в Украине улучшилась.