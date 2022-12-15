Главное: Мир ожидает новая пандемия. Ее предрек Джо Байден.

Детали: Президент США Джо Байден предрек новую пандемию. Он выступил на саммите по вопросам сотрудничества с Африкой.

Глава государства сказал: «И даже работая над тем, чтобы покончить с коронавирусом, мы продолжаем укреплять системы и учреждения здравоохранения и прилагать усилия по обеспечению всеобщего доступа к медицинским услугам, чтобы быть готовыми к решению проблем здравоохранения, включая следующую пандемию».

Политик добавил: «Она, несомненно, случится».

В тему: Байден объявил войну антисемитизму.