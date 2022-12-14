ЕП одобрил выделение Украине 18 млрд евро

Главное: Европарламент одобрил выделение Украине 18 млрд евро. Президент Европарламента Роберта Метсола подпишет соответствующий документ в среду во второй половине дня.

Детали: Европейский парламент одобрил выделение Украине в 2023 году 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Соответствующее решение было принято 14 декабря в рамках пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге без голосования, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что президент Европарламента Роберта Метсола подпишет соответствующий документ в среду во второй половине дня.

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