Саакашвили объявил, что будет голодать

Главное: Михаил Саакашвили объявил голодовку. В знак протеста.

Детали: Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку. Он сделал это в знак протеста после того, как пенитенциарная служба минюста не позволила ему принимать участие в судебном процессе дистанционно, сообщают его адвокаты.

Сам политик заявил в своем письме: «Сегодня мне было отказано в элементарном праве участвовать в собственном судебном процессе. Это является нарушением всех грузинских и международных норм, поэтому я вынужден принять крайнюю форму протеста – голодовку. Конечно же, осознаю все риски с учетом моего сегодняшнего состояния здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердые гарантии участия в своем судебном процессе хотя бы посредством видеомоста. У всякой насмешки и унижения есть свои границы».

Добавим, что врачи не разрешили ему присутствовать в суде по состоянию здоровья.

Напомним, что политик был задержан в Грузии 1 октября прошлого года. Михаила Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому эпизоду его приговорили к трем годам лишения свободы, а во втором к шести годам. Также Михаил Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета.

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