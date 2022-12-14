ЕС подкинул Украине еще немного денег

Главное: Украина получила еще полмиллиарда евро. На этот раз от ЕС.

Детали: ЕС предоставил Украине полмиллиарда евро. Сумму в рамках макрофинансовой помощи в пять миллиардов евро перечислила Еврокомиссия.

При этом исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что деньги выделяются в форме кредитов на льготных условиях.

Напомним, что в мае Еврокомиссия анонсировала пакет финансовой поддержки нашей стране на сумму до девяти миллиардов евро.

Отметим, что, для того чтобы такая поддержка могла быть выделена Украине, ее должна официально предложить Еврокомиссия, а затем согласовать совет стран ЕС и Европарламент.

Было официально согласовано предоставление шести миллиардов евро: сначала одного миллиарда евро, а затем еще пяти миллиардов евро.

Добавим, что сегодняшний транш завершает процесс перечисления этих средств.

В тему: В ООН призвали увеличить помощь Украине.