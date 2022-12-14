В Минобороны анонсировали дополнительную мобилизацию в Украине и назвали сроки

Главное: В Министерстве обороны рассказали о предстоящей новой волне мобилизации в Украине. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что все будет зависеть от нужд войны.

Детали: По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, следующая волна мобилизации в Украине зависит от ситуации на фронте. Об этом она рассказала в эфире 1+1.

По ее словам, после нового года об этом будут говорить публично.

Замминистра обороны назвала несколько причин, которые будут обуславливать новую волну мобилизации в Украине:

— компенсация потерь в Вооруженных силах Украины;

— восстановление тех военных, которые получили ранения;

— замена воюющих с начала войны.

«Есть потребность в восстановлении военных, которые на войне получили ранения. Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене», — добавила Маляр.

В тему: В Минобороны рассказали о необходимости дополнительной мобилизации в Украине.