В Киеве решили укрепить защиту электроподстанций

Главное: В Киеве укрепляют электрические подстанции. Энергетики пытаются сделать дополнительные бетонные конструкции для защиты, прочнее блоков.

Детали: На электрических подстанциях устанавливают дополнительные средства защиты от российских попаданий. Об этом рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины (2019-2020 гг.) Алексей Оржель, сообщает Big Kyiv.

«Есть фотографии — некоторые подстанции были защищены, даже они разделены фундаментными железобетонными блоками. И когда бьется по одному трансформатору, не уничтожается оборудование, которое рядом», — рассказал Оржель.

Теперь энергетики пытаются сделать дополнительные бетонные конструкции для защиты, прочнее блоков.

«Они не всегда выдерживают, но это начали делать. На некоторых подстанциях еще летом поняли, что, если не победим врага до зимы, россияне будут бить по объектам инфраструктуры. Россияне знают нашу систему, а мы — их, так исторически сложилось. Поэтому можно производить блэкаут каждую неделю, в зависимости от ресурса по ракетам. Если бы не наша ПВО, для них это было бы возможно», — отмечает эксперт.

Учитывая, что россияне желают вредить жителям Украины в период самых низких температур, именно сейчас крайне важна защита инфраструктуры, добавил бывший профильный министр.

«Мы имеем дело с террористами, поэтому у них были планы к худшему сценарию. И хотели атаковать во время морозов в минус 11 градусов. Однако их триггернул Крымский мост, не смогли выждать этого времени и начали раньше — когда на улице было плюс 14. И это психологически нас подготовило, потому что в сильные морозы — стресс от потери электроносителей был бы больше, подготовиться было бы труднее всей системе. И то, что враг начал раньше — это хорошо для Украины», — сказал Оржель.

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