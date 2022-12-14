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Новости > Маск – больше не самый богатый человек в мире

Маск – больше не самый богатый человек в мире

Александр Панько
14.12.22 08:56
439
Маск – больше не самый богатый человек в мире

Главное: Илон Маск опустился на второе место в списке самых богатых людей мира. Он уступил лидерство Бернару Арно.

Детали: Издание Forbes обновило список самых богатых людей нашей планеты. Появился рейтинг Real Time Billionaires.

На среду, 14 декабря, основатель компаний Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск утратил первую позицию: всего за сутки толстосум потерял 4,5 миллиарда долларов (2,49%), и с 176,8 миллиардами долларов в активе он сейчас занимает второе место в рейтинге.

Лидером же стал президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, который нарастил за день свое состояние на 2,7 миллиарда долларов (1,44%) до 188,6 миллиардов долларов.

Илон Маск

В тему: Маск назвал раздачу синих галочек в Twitter «коррумпированной и нелепой».

Тэги: мир, экономика, Forbes, финансы, Илон Маск

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