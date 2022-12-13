Предстоятель УПЦ призвал молиться о покаянии тех людей, которые хулят Бога и оскорбляют чувства верующих

Главное: Скорбно, что на земле, благословенной Богом, есть люди, которые хулят Его и оскорбляют чувства верующих.

«Господь дал апостолам силу Святого Духа, наполнившую их крепостью и мудростью, и они пошли миром проповедовать Христа распятого и воскресшего. Апостолы пошли во все концы земли, а апостол Андрей пришел на нашу землю, в те пределы, где мы сейчас с вами находимся. Священная история говорит о том, что святой апостол Андрей пришел с проповедью Днепром вверх и остановился на горах Киева. Тогда Киева еще не было, и он поставил там Крест, проповедовал людям Христа, благословил это место и сказал, что на нем будет большой город, в котором будет много церквей и будет прославляться имя Божие», — напомнил Архипастырь.

Митрополит Онуфрий обратил внимание, что пророчество апостола Андрея Первозванного исполнилось в свое время и семена, которые он посеял на почве человеческих сердец на нашей земле, принесло плод стократ.

«Сегодня наша земля наполнена людьми, знающими Бога, уважающими и прославляющими Его», — отметил он.

Поскольку накануне одно общеукраинское СМИ показало программу, в которой звучали оскорбления не только на духовенство и верующих Церкви, но и на Бога, представленные в кощунственной форме, то Блаженнейший в своей проповеди отметил следующее: «Конечно, грустно, что на этой земле, на которой прославляется Божье имя, прозвучали слова из уст некоторых людей, хуливших Бога, публично хуливших Бога. Эти люди не являются учениками и последователями апостола Андрея, они последователи князя тьмы, который является богоборцем и хулителем Божьим».

Предстоятель УПЦ подчеркнул, что «мы будем молиться за них, чтобы Господь дал им покаяние для спасения, и чтобы они закрыли свои уста и больше не произносили тех слов, которыми они хулят Бога, и оскорбляют чувства верующих людей».

«Молимся сегодня, чтобы Господь помогал всем нам быть учениками апостола Андрея, чтобы не были хулителями Бога, чтобы прославляли Его своими устами, своими делами и своей жизнью, тогда Божье благословение будет на нашей земле. И когда Господь призовет нас в вечность, будем способны быть там, где и сейчас пребывает святой апостол Андрей, который со всеми святыми вместе предстоит Престолу Божьему и прославляет единственного в Троице Бога», — подытожил Митрополит Онуфрий