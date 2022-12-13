Зеленский предупредил о новых массированных ударах России

Главное: Владимир Зеленский предупреждает об опасности. По его словам, Россия готовится нанести массированный удар.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия вскоре нанесет новый массированный удар. Об этом он сказал в своем традиционном обращении к народу.

Так, глава государства отметил: «Мы должны осознавать, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора».

Украинский лидер подчеркнул: «Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блекауты. Это последняя надежда террористов».

По его словам, следует серьезно воспринимать все предупреждения от украинского военного командования, от Воздушных сил и сигналы воздушной тревоги, поскольку у России достаточно ракет.

Отмечается: «На всех уровнях должны быть готовы к любым враждебным намерениям. И сделаем все, чтобы пройти эту зиму».

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