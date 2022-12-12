Священники УПЦ отправились в гуманитарную миссию в Херсон

Главное: Cвященники Киевской и Бориспольской епархиях Украинской Православной Церкви отправились в духовно-гуманитарную миссию на Херсонщину.

«Крупы, мука, сахар, тушенка, колбасы, консервы, теплые вещи, генератор — всего тонны гуманитарного груза на 9 микроавтобусах. Это целый гумконвой», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на Хмельнитчине верующие Украинской Православной Церкви собрали финансовую помощь защитникам. Протоиерей Георгий Чернятинский передал городскому голове в кабинете Деражнянской ОТГ 12 тыс. гривен на нужды ВСУ.