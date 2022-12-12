Священники УПЦ отправились в гуманитарную миссию в Херсон

Отключения электроэнергии добили экономику Украины
Путин впервые за 10 лет отменил ежегодную пресс-конференцию. Всему виной падение с лестницы?
В Беларуси к украинской границе активно стягивают российскую технику
Бойцы ВСУ требуют прекратить репрессии против УПЦ
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Турция угрожает нанести ракетный удар по Греции
Экономика Украины пробила дно и дальше падать не будет, - эксперт
Митрополит УПЦ считает, что война украинской власти с Богом ничем хорошим не закончится
Энергетики восстановили большинство генерирующих мощностей Украины. Но есть одно «но»
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 94 760 солдат
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