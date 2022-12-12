Иран отрицает поставки оружия России

Главное: Иранский МИД утверждает, что Тегеран не участвует в «конфликте» Украины и РФ, поэтому якобы не передавал оружие Москве.

Детали: Сотрудничество Ирана с Россией основано на общих интересах и не направлено против третьих стран. Тегеран не отправлял вооружение «ни одной из сторон». Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи в ходе пресс-конференции в понедельник, 12 декабря.

По его словам, заявления о якобы строительстве его страной беспилотных летательных аппаратов на территории РФ и закупке Москвой ракет у Тегерана являются «политически мотивированными и сделаны сторонами, которые постоянно предоставляют оружие одной из сторон конфликта, что способствует его продолжению».

«Позиции Ирана неоднократно озвучивались. Мы не являемся стороной конфликта в Украине и считаем, что дипломатическое решение — это путь к его прекращению, и мы неоднократно подчеркивали, что не отправляли оружие ни одной из сторон», — утверждает иранский чиновник.

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