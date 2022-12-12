При столичном храме УПЦ ежедневно кормят более 200 переселенцев и нуждающихся

Главное: В Киеве при храме Украинской Православной Церкви в честь Иоасафа Белгородского с начала войны ежедневно после литургии раздают горячую пищу для переселенцев, инвалидов, пенсионеров и бездомных.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал «Перший Козацький», каждый день на трапезу собирается в среднем 200 человек, а в самые напряженные дни количество гостей храма возрастало до 300

«В течение двух лет мы совершаем Божественную литургию каждый день. Потом, после службы, у нас трапеза для переселенцев, инвалидов, пенсионеров, нуждающихся в нашей помощи. Люди знают нас, и никогда плохого слова в районе не услышишь о церкви», – рассказал настоятель храма протоиерей Виталий Бойко.

Еду – первое, втрое и горячий чай, а также выпечку – готовят прихожанки храма. Кроме горячей пищи, храм УПЦ снабжает нуждающихся одеждой и гуманитарной помощью.

«Для меня эта церковь как родной дом», – говорит прихожанка храма Нина, которая принимает участие в приготовлении трапезы.

Продукты, теплую одежду и другие вещи жертвуют благотворители.

«Нагрузка большая, но она радостная, потому что видишь людей, нуждающихся в этой помощи», – отметил протоиерей Виталий Бойко.