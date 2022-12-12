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Новости > При столичном храме УПЦ ежедневно кормят более 200 переселенцев и нуждающихся

При столичном храме УПЦ ежедневно кормят более 200 переселенцев и нуждающихся

Александра Кудрявцева
12.12.22 17:05
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При столичном храме УПЦ ежедневно кормят более 200 переселенцев и нуждающихся
Главное: В Киеве при храме Украинской Православной Церкви в честь Иоасафа Белгородского с начала войны ежедневно после литургии раздают горячую пищу для переселенцев, инвалидов, пенсионеров и бездомных.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал «Перший Козацький», каждый день на трапезу собирается в среднем 200 человек, а в самые напряженные дни количество гостей храма возрастало до 300
 
«В течение двух лет мы совершаем Божественную литургию каждый день. Потом, после службы, у нас трапеза для переселенцев, инвалидов, пенсионеров, нуждающихся в нашей помощи. Люди знают нас, и никогда плохого слова в районе не услышишь о церкви», – рассказал настоятель храма протоиерей Виталий Бойко.
 
Еду – первое, втрое и горячий чай, а также выпечку – готовят прихожанки храма. Кроме горячей пищи, храм УПЦ снабжает нуждающихся одеждой и гуманитарной помощью.
 
«Для меня эта церковь как родной дом», – говорит прихожанка храма Нина, которая принимает участие в приготовлении трапезы.
 
Продукты, теплую одежду и другие вещи жертвуют благотворители.
 
«Нагрузка большая, но она радостная, потому что видишь людей, нуждающихся в этой помощи», – отметил протоиерей Виталий Бойко.
 
В тему: В Полтаве при храмах УПЦ прошли благотворительные обеды для нуждающихся.
 
 
 
 

Тэги: Киев, обед, УПЦ

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