На Киевщине обесточены 14 населенных пунктов

Главное: Из-за непогоды в Киевской области полностью обесточены 14 населенных пунктов. Синоптики предупреждают, что сегодня в Киевской области ожидается дождь с мокрым снегом, гололедица, порывы ветра до 12 метров в секунду.

Детали: В Киевской области из-за непогоды 14 населенных пунктов остались полностью без света, еще 37 — обесточены частично. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает компания ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

«В течение 11-12 декабря в Киевской области наблюдается ухудшение погодных условий. Непогода уже стала причиной аварийных отключений света. Наши специалисты уже вернули свет в 20 населенных пунктов, которые были обесточены полностью и 57 — частично», — говорится в сообщении.

Указано, что из-за порывов ветра полностью обесточены 22 линии электропередач и еще 10 — частично, а также 525 трансформаторных подстанций. На местах аварий работают ремонтные бригады.

Синоптики предупреждают, что сегодня в Киевской области ожидается дождь с мокрым снегом, гололедица, порывы ветра до 12 метров в секунду.

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