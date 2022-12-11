Митрополит Онуфрий рассказал о том, как нужно проводить воскресный день

Главное: В воскресные и праздничные дни Господь благословляет особенно поработать для обретения душевных ценностей.

«Толкователи святого Евангелия говорят, что образ сгорбленной женщины (Лк. 8, 10-17) есть образ грешника, который заботится только о земном, и о Небе даже и думать не хочет, и ничего не делает для того, чтобы что-то себе приобрести для Неба», - отметил Архипастырь.

«Господь дал человеку жизнь, окружил нас благами. Весь мир видим и невидим сотворен для человека. Мы в своей жизни заботимся о двух вещах – о теле и о душе, и эта забота должна быть всегда вместе. Бог дал человеку силы и разум. Посредством этих телесных способностей и талантов человек себе приобретает то, что нужно для тела: и хлеб, и питье, и одежду, и жилье, и все, что нужно для нормальной человеческой жизни на земле. Но это не единственная опека, которую человек должен иметь. Мы также должны заботиться об одежде своей души, а одеждой для души есть добрые дела. Эта забота о душевной одежде должна сопровождать все наши земные дела, всю жизнь земную», - пояснил Блаженнейший.

Предстоятель рассказал, что есть дни – воскресные и праздничные, когда Господь благословляет особенно поработать для обретения душевных ценностей.

«В эти дни человек должен усилить молитву - в эти дни приходим в храм, идем домой и кто-то читает Священное Писание или какие-то духовные книги, а другой человек может пойти и посетить больных или тех, кто в тюрьме, помочь сироте, старику. Кто-то может пойти в больницу или в тюрьму, а кто-то не может. Тогда можно помолиться: «Господи, помоги тем, кто болен, помоги тем, кто находится в заключении, голодающим, помоги всем». Добрые дела не выражаются только в самом действии, Бог ценит и человеческое намерение. И каждый должен делать добрые дела настолько, насколько он способен делать это», - отметил он.

Блаженнейший считает, что такие дела делают нас достойными вечной жизни на Небе, и Господь за них награждает человека даром вечной жизни и спасения.

«Пусть Господь помогает нам проводить свою жизнь в разумной гармонии - нужно работать и для тела, и для пищи, и для одежды, но нужно работать и для души. Если будем так проводить свою жизнь - в молитве и творении добрых дел, то наша душа будет способна войти в небесный дворец, куда входят только те, у кого чистая одежда души», – пожелал Митрополит Онуфрий