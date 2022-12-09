В Украине заминировано треть территории. На разминирование уйдет 10 лет

Главное: В Украине заминировано 30% территории. В министерстве внутренних дел отметили, что на полное разминирование территории Украины понадобится 10 лет.

Детали: Приблизительно на 30% территории Украины есть взрывоопасные предметы. На полное разминирование страны понадобится 10 лет. Об этом заявила замминистра МВД Мэри Акопян во время брифинга 9 декабря.

«Около 174 тысяч квадратных километров территории Украины на сегодняшний день остаются загрязненными, по анализу и оценкам наших специалистов. Это составляет примерно 30% наших территорий. Территория загрязненной части Украины на сегодняшний день — это четыре Швейцарии», — отметила она.

По словам, Акопян, это очень демонстративно и ярко говорит о реальной ситуации в Украине с заминированием.

«Мы ставим очень амбициозную цель, что мы все эти территории сможем очистить в течение 10 лет. Это кажется много, но для таких видов робот — это мало. Главное, над чем сегодня работаем, — усилить нашу способность двигаться в таких темпах», — заявила замминистра МВД.

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