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Новости > Православный человек не может быть пессимистом - Митрополит Онуфрий

Православный человек не может быть пессимистом - Митрополит Онуфрий

Александра Кудрявцева
07.12.22 15:30
177
Православный человек не может быть пессимистом - Митрополит Онуфрий
Главное: В правильном понимании и знании человеком Бога состоит весь смысл человеческой жизни.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в интервью, опубликованном «Церковной православной газетой».
 
«Православный христианин не может быть пессимистом. В темных туннелях безысходности в конце христианин всегда видит Бога. И когда человек открывает свою душу для Бога, Господь входит в такую душу, наполняет ее Своей благодатью и радостью», — сказал Блаженнейший.
 
Предстоятель УПЦ объяснил, что именно в правильном понимании, знании человеком Бога состоит весь смысл человеческой жизни.
 
«Для всех этот пост будет еще одним маленьким подвигом для возвращения мира в нашу страну, поэтому каждый, кто имеет возможность и физические силы, пусть приступает к Рождественскому посту с молитвой и верой, что Христос, родившийся в Вифлееме и принесший мир всему человечеству, обязательно принесет его и в наши сердца», — отметил он.
 
Также Архипастырь обратил внимание, что гнев и ненависть — это грехи, а грех нельзя оправдать ничем, даже войной.
 
«В испытаниях, связанных с войной, должны не потерять своей человечности, не потерять своей любви к Богу и ближнему. Если будем пытаться это хранить в себе, то Божье благословение будет укреплять нас и благополучно все пройдем и победим все зло, которое может встретиться на нашем пути», — пояснил Предстоятель.
 
Митрополит Онуфрий отметил, что тот человек, который пытается жить так, как Господь сказал, получает от Него великую силу, которая побеждает всякое зло: главное зло, исходящее от дьявола, и то зло, исходящее от злых людей, от неблагонамеренных людей. Всякое зло и война тоже побеждается силой Божественной любви.
 
В тему: Предстоятель УПЦ рассказал, кто является настоящим миротворцем.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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