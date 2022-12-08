Православный человек не может быть пессимистом - Митрополит Онуфрий

Главное: В правильном понимании и знании человеком Бога состоит весь смысл человеческой жизни.

«Православный христианин не может быть пессимистом. В темных туннелях безысходности в конце христианин всегда видит Бога. И когда человек открывает свою душу для Бога, Господь входит в такую душу, наполняет ее Своей благодатью и радостью», — сказал Блаженнейший.

Предстоятель УПЦ объяснил, что именно в правильном понимании, знании человеком Бога состоит весь смысл человеческой жизни.

«Для всех этот пост будет еще одним маленьким подвигом для возвращения мира в нашу страну, поэтому каждый, кто имеет возможность и физические силы, пусть приступает к Рождественскому посту с молитвой и верой, что Христос, родившийся в Вифлееме и принесший мир всему человечеству, обязательно принесет его и в наши сердца», — отметил он.

Также Архипастырь обратил внимание, что гнев и ненависть — это грехи, а грех нельзя оправдать ничем, даже войной.

«В испытаниях, связанных с войной, должны не потерять своей человечности, не потерять своей любви к Богу и ближнему. Если будем пытаться это хранить в себе, то Божье благословение будет укреплять нас и благополучно все пройдем и победим все зло, которое может встретиться на нашем пути», — пояснил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий отметил, что тот человек, который пытается жить так, как Господь сказал, получает от Него великую силу, которая побеждает всякое зло: главное зло, исходящее от дьявола, и то зло, исходящее от злых людей, от неблагонамеренных людей. Всякое зло и война тоже побеждается силой Божественной любви.