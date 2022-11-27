Ким Чен Ын сделал важное «ядерное» заявление

Главное: КНДР обладает «невиданной абсолютной» ядерной мощью. Об этом заявил Ким Чен Ын.

Детали: Лидер КНДР Ким Чен Ын сделал важное заявление. Он отметил, что его страна обладает «невиданной абсолютной» ядерной мощью.

Так, выступая по случаю повышения в военных званиях руководителей и ученых из оборонной научно-исследовательской области, лидер КНДР сказал: «Наше неустанное дело по строительству ядерных вооруженных сил, направленное на вечную надежную защиту достоинства и суверенитета государства и народа, является самым великим и важным революционным делом, а его конечная цель заключается в обладании самой могущественной в мире стратегической мощью, невиданной абсолютной силой».

Ким Чен Ын поблагодарил руководителей и рядовых ученых оборонной научно-исследовательской области, успешно разработавших и усовершенствовавших МБР нового типа «Хвасон-17», назвав ее самым могущественным в мире стратегическим оружием.

Он заявил: «Эти люди достигли поразительного скачка в развитии ядерных вооружений страны. Они в полной мере продемонстрировали на весь мир твердую решимость нашего государства к достижению цели построения сильнейшей в мире армии, его решительную исполнительность, огромный потенциал и убедительные очертания непобедимого будущего КНДР».

Добавим, что повышение в звании коснется 106 человек, причем речь идет как о лейтенантах, так и о генерале армии Чан Чхан Ха.

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