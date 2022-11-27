Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 87 310 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 87 310 солдат. Уничтожено 2 905 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на воскресенье, 27 ноября.

Сообщается, что погибли уже 87 310 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 905 танков, 5 856 боевых бронированных машин, 1 897 артиллерийских систем, 395 РСЗО, 209 средств ПВО, 278 самолетов, 261 вертолет, 1 555 БПЛА оперативно-тактического уровня, 531 крылатая ракета, 16 кораблей/катеров, 4 412 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 163 единицы специальной техники.

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