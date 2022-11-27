Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 87 310 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 87 310 солдат

Александр Панько
27.11.22 11:21
177
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 87 310 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 87 310 солдат. Уничтожено 2 905 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на воскресенье, 27 ноября.

Сообщается, что погибли уже 87 310 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 905 танков, 5 856 боевых бронированных машин, 1 897 артиллерийских систем, 395 РСЗО, 209 средств ПВО, 278 самолетов, 261 вертолет, 1 555 БПЛА оперативно-тактического уровня, 531 крылатая ракета, 16 кораблей/катеров, 4 412 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 163 единицы специальной техники.

В тему: Американцы показали ночную Украину без электричества из космоса.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

25.11.22 19:38

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Многие «пункти незламності» в Киеве не работают
26.11.22 14:28

Многие «пункти незламності» в Киеве не работают

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.11.22 12:12

Киев почти «реанимировали» после недавних обстрелов
27.11.22 12:00

Ким Чен Ын сделал важное «ядерное» заявление
27.11.22 11:48

Эрдоган анонсировал создание Bayraktar Kızılelma
27.11.22 11:36

Стало известно об актуальном дефиците украинской электросистемы
26.11.22 17:58

Секретарь Черновицкой епархии УПЦ об обысках: Нас раздели и поставили лицом к стене
26.11.22 15:05

В четырех епархиях священники УПЦ отпели воинов ВСУ
26.11.22 11:55

Суд признал общину УПЦ на Ровенщине потерпевшей в конфликте с ПЦУ
26.11.22 11:42

На Черкасчине митрополит УПЦ передал в больницу медицинское оборудование
26.11.22 11:32

На Волыни освятили новый храм УПЦ вместо захваченного
26.11.22 11:29

Американцы показали ночную Украину без электричества из космоса
27.11.22 11:36

Стало известно об актуальном дефиците украинской электросистемы
26.11.22 10:44

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 86 710 солдат
25.11.22 23:40

Зеленский назвал «пункты несокрушимости» в Киеве профанацией
25.11.22 14:22

Лукашенко кровожадно пригрозил Европе
25.11.22 13:33

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 86 150 солдат
25.11.22 11:08

Описаны три сценария блэкаута в Украине
25.11.22 10:34

Из-за того, что вся Украина работает на генераторах, на АЗС - ажиотаж и ожидание роста цен
25.11.22 09:38

В Киеве - дефицит хлеба, половина жителей до сих пор сидят без света
25.11.22 08:43

На 25 ноября в Украине объявлен I уровень опасности: туман и гололедица
24.11.22 23:18

Украинские военные готовят новое наступление
21.11.22 10:26

В Киеве установилась опасная погода
25.11.22 14:22

Лукашенко кровожадно пригрозил Европе
22.11.22 15:50

Умер сын командующего УПА Романа Шухевича
21.11.22 15:31

В Болгарии задержали домушников из Украины
22.11.22 11:00

Bitcoin подешевел до двухлетнего минимума. И это еще не предел
23.11.22 12:56

ВНО-2023 провести невозможно: в Минобразования нашли альтернативный формат
22.11.22 12:55

На Киевщине полностью обесточены почти 60 населенных пунктов
21.11.22 11:05

Жертвами войны в Украине стали 437 детей
21.11.22 16:19

Зеленский рассказал, как склонить Россию к украинской «формуле мира»
23.11.22 14:12

Европарламент признал Россию спонсором терроризма
Фото и Видео
Куда переселять часть Киева? Куда нам вывезти миллион людей?, - Подоляк
Куда переселять часть Киева? Куда нам вывезти миллион людей?, - Подоляк
Куда переселять часть Киева? Куда нам вывезти миллион людей?, - Подоляк
Куда переселять часть Киева? Куда нам вывезти миллион людей?, - Подоляк
Описаны три сценария блэкаута в Украине
Описаны три сценария блэкаута в Украине
В Киеве - дефицит хлеба, половина жителей до сих пор сидят без света
В Киеве - дефицит хлеба, половина жителей до сих пор сидят без света
ЧВК «Вагнер» отправил депутатам ЕС... кувалду
ЧВК «Вагнер» отправил депутатам ЕС... кувалду
Почти весь Киев - без воды и света, в столице очереди и проблемы с наличкой
Почти весь Киев - без воды и света, в столице очереди и проблемы с наличкой
Появилось видео самой большой золотой рыбки в мире
Появилось видео самой большой золотой рыбки в мире
Президент Польши: Я не обвиняю русских. Эмманюэль, думаешь, мне война с Россией нужна?
Президент Польши: Я не обвиняю русских. Эмманюэль, думаешь, мне война с Россией нужна?
Борис Джонсон: В Германии считали, что лучше бы Украина рухнула
Борис Джонсон: В Германии считали, что лучше бы Украина рухнула
Медведчука и Марченко подловили в ялтинском кафе
Медведчука и Марченко подловили в ялтинском кафе
Байден продолжает чудить на публике
Байден продолжает чудить на публике
fraza.com
Новости блогосферы
26.11.22 13:54

Готова ли жена Зеленского ради ЕС сидеть без света и тепла вместе с миллионами простых украинцев?
19.11.22 11:08

Украинская власть продолжает уничтожать государство изнутри
08.11.22 11:20

Украинские энергоолигархи продолжают «разводить лохов» с типа аварийными отключениями света
06.11.22 22:44

Эвакуация из Киева - это когда вас вывезли в безопасное место, а не сказали - валите

Опрос

Готовы ли вы годами жить без света и тепла ради членства Украины в ЕС?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.