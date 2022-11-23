На Киевщине после провокаций сторонников ПЦУ полиция опечатала храм УПЦ

Священник УПЦ рассказал, возможно ли общаться с ангелами

В Киево-Печерской Лавре УПЦ к празднику Николая собирают подарки детям-сиротам

Белоцерковская епархия УПЦ передала 18 тонн гумпомощи воинам ВСУ и в Святогорскую лавру

Шольц призывает готовиться к эскалации войны в Украине

Орбан попытался оправдаться за шарф с «Великой Венгрией»

В Пентагоне назвали сумму, которую Украина получила от США на военные нужды

Зеленский рассказал, как склонить Россию к украинской «формуле мира»

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 85 тысяч солдат

Bitcoin подешевел до двухлетнего минимума. И это еще не предел

Киев и Тегеран обсудили иранские дроны, которые РФ использует в войне, — СМИ

Орбан попал в скандал из-за шарфа с картой «Великой Венгрии»

21.11.22 10:26

В Киеве установилась опасная погода

16.11.22 12:00

На выборах президента США появился явный фаворит

17.11.22 16:29

В России заявили, что разрушают энергетику Украины, потому что Зеленский не идет на переговоры

18.11.22 10:02

В Киеве произошло рекордное отключение электричества

16.11.22 09:42

Байден не верит, что упавшая в Польше ракета летела из России

16.11.22 08:29

Падение ракеты в Польше: Эрдоган считает, что Россия не виновата

16.11.22 09:12

Американцы считают, что упавшая в Польше ракета могла быть украинской

19.11.22 11:25

Митрополит Онуфрий заявил, что священники УПЦ - не коллаборанты, а настоящие народные герои

17.11.22 15:30

Украинцев готовят к отключениям света на несколько дней

16.11.22 13:07

В Крыму завыли сирены. Люди в панике ищут бомбоубежища, — соцсети