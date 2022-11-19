Митрополит Онуфрий заявил, что священники УПЦ - не коллаборанты, а настоящие народные герои

Главное: Священники, которые не покинули захваченные врагом территории и остались там, жертвуя своим имиджем или жизнью, чтобы помогать людям выживать, не коллаборанты, а настоящие герои.

«Коллаборант, или соработник, — это человек, который предает интересы своего народа и работает на пользу других. Наши священники не являются коллаборантами. Коллаборанты — это те, кто в тяжелое время оставили свой народ на произвол судьбы. Пусть каждый из нас заглянет в свое сердце и проверит себя, не является ли коллаборантом он сам», — сказал Блаженнейший.

Предстоятель отметил, что «тот, кто осуждает священника, который помогает своему народу, сам является коллаборантом, потому что работает против своего народа».

«А если кто-то не согласен с вышесказанным, предлагаю ему поехать на оккупированные территории и сделать что-то для выживания нашего народа лучше, чем как это делают сейчас наши священники. Обращаюсь к таким людям: пожалуйста, покажите нам пример. А если не можете этого сделать, то молчите и молитесь», — заключил Митрополит Онуфрий