Управделами УПЦ объяснил, как научиться переносить сложные времена

Главное: Доверие Божьему Промыслу помогает обрести спокойствие в самые тяжелые моменты в жизни.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Страданий в земной жизни избежать невозможно.И порой мы сами усугубляем собственные переживания. Например, ложными надеждами. Нам всё время кажется, что еще немного — и кризисные времена закончатся, а жизнь вернется в нормальную колею. Однако это не так. И проблема здесь не в том, что жизнь сложна и в ней много проблем, но в том, что мы не желаем принять ее такой, какая она есть. Раз за разом люди сами себе внушают ложные надежды. А потом, когда эти надежды рушатся, страдают еще больше», — отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что беда современного человека не в том, что он привык к временному земному комфорту, а в том, что он продолжает цепляться за призрак этого самого комфорта.

«Мы не знаем и не можем знать, когда закончится эта страшная эпоха и закончится ли вообще. Для нас же на самом деле не столь важно знать это будущее, как бы это ни казалось важным на первый взгляд. Господь по этому поводу ясно сказал: „...Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы“ (Мф. 6:34). Всем известны приведенные слова, но не все готовы их принять, а ведь спасение только в этом ‒ положиться на Бога, довериться Ему, передать себя и своих близких Его благому Промыслу. Только так мы сможем пережить любые времена», — подытожил митрополит Антоний.

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