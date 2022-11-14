Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Управделами УПЦ объяснил, как научиться переносить сложные времена

Управделами УПЦ объяснил, как научиться переносить сложные времена

Александра Кудрявцева
14.11.22 16:55
66
Управделами УПЦ объяснил, как научиться переносить сложные времена

Главное: Доверие Божьему Промыслу помогает обрести спокойствие в самые тяжелые моменты в жизни.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Страданий в земной жизни избежать невозможно.И порой мы сами усугубляем собственные переживания. Например, ложными надеждами. Нам всё время кажется, что еще немного — и кризисные времена закончатся, а жизнь вернется в нормальную колею. Однако это не так. И проблема здесь не в том, что жизнь сложна и в ней много проблем, но в том, что мы не желаем принять ее такой, какая она есть. Раз за разом люди сами себе внушают ложные надежды. А потом, когда эти надежды рушатся, страдают еще больше», — отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что беда современного человека не в том, что он привык к временному земному комфорту, а в том, что он продолжает цепляться за призрак этого самого комфорта.

«Мы не знаем и не можем знать, когда закончится эта страшная эпоха и закончится ли вообще. Для нас же на самом деле не столь важно знать это будущее, как бы это ни казалось важным на первый взгляд. Господь по этому поводу ясно сказал: „...Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы“ (Мф. 6:34). Всем известны приведенные слова, но не все готовы их принять, а ведь спасение только в этом ‒ положиться на Бога, довериться Ему, передать себя и своих близких Его благому Промыслу. Только так мы сможем пережить любые времена», — подытожил митрополит Антоний.

В тему: Священники четырех епархий УПЦ посетили украинских воинов на передовой.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

12.11.22 14:23

Россия уходит из Херсона. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Василий Бровко, муж Тины Канделаки, подозревается в госизмене
12.11.22 19:53

Василий Бровко, муж Тины Канделаки, подозревается в госизмене

Автор: Рупор

Выбор редакции
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.11.22 16:54

Зимние каникулы в киевских школах продлятся целый месяц
14.11.22 16:25

Священники четырех епархий УПЦ посетили украинских воинов на передовой
14.11.22 16:21

Украина может вернуть Крым без боя, - Резников
14.11.22 16:15

В Святогорской лавре отпели трех беженцев, которые погибли в обители
14.11.22 15:47

В МОН рассказали, сколько учебных заведений Херсонщины было разрушено
14.11.22 15:45

На Закарпатье митрополит УПЦ Феодор освятил поклонный крест
14.11.22 15:15

В Турции проходят секретные переговоры между США и РФ, — СМИ
14.11.22 14:53

Зеленский в Херсоне рассказал о дальнейших планах ВСУ
14.11.22 14:22

Россия не собирается выводить войска из Украины ради переговоров
14.11.22 14:12

На Ровенщине на благотворительном концерте УПЦ собрала более 55 тыс грн для ВСУ
14.11.22 16:21

Украина может вернуть Крым без боя, - Резников
14.11.22 14:53

Зеленский в Херсоне рассказал о дальнейших планах ВСУ
14.11.22 14:22

Россия не собирается выводить войска из Украины ради переговоров
14.11.22 13:13

Херсон закрыт на въезд и выезд, – ОВА
14.11.22 12:16

Зеленский посетил Херсон, – Reuters
14.11.22 10:19

Украинцам рассказали, в каких областях сегодня будут отключать свет
14.11.22 09:19

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 81 370 солдат
13.11.22 09:00

На авиашоу в США самолет столкнулся с бомбардировщиком
11.11.22 16:05

ВСУ приступили к зачистке Херсона
11.11.22 15:15

Аварийные отключения света ввели еще в трех областях
10.11.22 12:48

Ситуация со светом в Киеве улучшается
11.11.22 16:48

У Путина назвали два сценария завершения войны
10.11.22 10:59

Россияне попытались объяснить свой уход из Херсона
09.11.22 12:36

В Минобороны раскрыли планы россиян на Херсонщине
08.11.22 10:53

Самым богатым человеком Китая стал производитель бутилированной воды
10.11.22 10:52

В НАТО намекнули, что с Херсоном все не так просто
08.11.22 10:23

Зеленский допустил возможность переговоров с Россией
08.11.22 11:39

В Украине снова массово отключают электричество
10.11.22 14:39

Залужный рассказал о впечатляющих темпах продвижения ВСУ в Херсонской области
10.11.22 11:11

Во Львове снова «заминировали» школы
Фото и Видео
Байден и Си наконец-то встретились: появились первые заявления
Байден и Си наконец-то встретились: появились первые заявления
Байден и Си наконец-то встретились: появились первые заявления
Байден и Си наконец-то встретились: появились первые заявления
Роналду раскритиковал свой клуб и унизил главного тренера
Роналду раскритиковал свой клуб и унизил главного тренера
На авиашоу в США самолет столкнулся с бомбардировщиком
На авиашоу в США самолет столкнулся с бомбардировщиком
Оказалось, что во время драки осьминоги... бросаются ракушками
Оказалось, что во время драки осьминоги... бросаются ракушками
В Харькове дети подорвались на мине во время прогулки
В Харькове дети подорвались на мине во время прогулки
В Херсон вошли украинские военные, — соцсети
В Херсон вошли украинские военные, — соцсети
В Житомире демонтировали бюст Пушкина
В Житомире демонтировали бюст Пушкина
Опубликовано видео, как короля Карла III забросали яйцами
Опубликовано видео, как короля Карла III забросали яйцами
Появились кадры разрушенного Антоновского моста
Появились кадры разрушенного Антоновского моста
ВСУ освободили очередной населенный пункт на Николаевщине
ВСУ освободили очередной населенный пункт на Николаевщине
fraza.com
Новости блогосферы
08.11.22 11:20

Украинские энергоолигархи продолжают «разводить лохов» с типа аварийными отключениями света
06.11.22 22:44

Эвакуация из Киева - это когда вас вывезли в безопасное место, а не сказали - валите
30.10.22 18:56

Хозяева полуразрушенной украинской энергетики своего не упустят и не надо их жалеть
23.10.22 21:11

Свет в Украине отключают «терпилам», чтобы электричество было у «блатных»

Опрос

Что произойдет, если РФ и далее будет обстреливать энергообъекты Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.