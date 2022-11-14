Священники четырех епархий УПЦ посетили украинских воинов на передовой

Главное: Священнослужители Киевской, Одесской, Николаевской и Александрийской епархий Украинской Православной Церкви с гуманитарным визитом посетили украинских воинов на передовой.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылокй на news.church.ua, поездка состоялась по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и при содействии Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с ВСУ.

Священники доставили для военнослужащих приборы ночного видения, генератор, свыше 3 тонн пищевых продуктов. Кроме того, была передана одежда жителям деоккупированных населенных пунктов.

Также священнослужители УПЦ посетили госпиталь с ранеными военными.

Одной из главных задач поездки была молитвенная поддержка защитников Украины. Для чествования на передовую были привезены образ Покрова Богородицы и мощи святых воинов. В каждом пункте поездки духовенство совершало богослужение.