Священники четырех епархий УПЦ посетили украинских воинов на передовой

Украина может вернуть Крым без боя, - Резников
Зеленский в Херсоне рассказал о дальнейших планах ВСУ
Россия не собирается выводить войска из Украины ради переговоров
Херсон закрыт на въезд и выезд, – ОВА
Зеленский посетил Херсон, – Reuters
Украинцам рассказали, в каких областях сегодня будут отключать свет
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 81 370 солдат
На авиашоу в США самолет столкнулся с бомбардировщиком
ВСУ приступили к зачистке Херсона
Аварийные отключения света ввели еще в трех областях