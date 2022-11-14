Швейцария отказалась передавать оружие Украине

Главное: Швейцария не хочет помогать оружием Украине. И не собирается участвовать в каких-либо конфликтах.

Детали: Президент Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что его страна не собирается помогать оружием Украине. Его цитируют российские СМИ.

Политик сказал: «Ни во время Первой мировой войны, ни даже во время Второй мы не экспортировали вооружения».

Глава государства добавил: «Мы не будем экспортировать вооружения, мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте ни в плане вооружений, ни в плане своих войск ни в Украине, ни в России, ни где бы то ещё ни было в мире».

При этом он сказал, что давление со стороны европейских партнеров по поводу оружия существует всегда.

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