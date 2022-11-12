В четырех епархия УПЦ священник отпели украинских воинов

Главное: В Могилев-Подольской, Черновицкой, Ровенской и Волынской епархиях священник Украинской Православной Церкви отпели погибших защитников Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

В Могилев-Подольске состоялся чин похорон усопшего воина Ивана Савчука, погибшего в боях Донецкой области. Заупокойное богослужение совершил клирик епархии протоиерей Виталий Лоцко.

В Черновицкой епархии в последний путь провели двух павших Героев.

В храме во имя святых архангелов Михаила и Гавриила села Стерче иерей Виталий Мерчук возглавил чин отпевания погибшего Сергея Зайца.

В храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Новые Бросковцы Сторожинецкого благочиния протоиерей Василий Ковальчук возглавил чин отпевания павшего Защитника Родины Алексея Адамовича.

Священники Ровенской епархии провели в вечность погибшего воина Николая Настюка.

«В начале мая Николай Настюк встал в ряды ВСУ и мужественно защищал Украину от российских оккупантов. Погиб 29 октября в Донецком направлении во время артобстрела», — сообщает епархиальная прес-сслужба.

Отпевали павшего Защитника в Рождественско-Богородичной церкви села Билашев. Возглавил заупокойное богослужение благочинный Здолбуновского округа протоиерей Юрий Шевчук.

В Волынской епархии УПЦ отпели двух павших Защитников Отчизны.

В Георгиевском храме села Череваха протоиерей Тарасий Огородник возглавил чин отпевания погибшего воина Андрея Василюка. В Параскевинском храме села Любязь благочинный Любешевского округа протоиерей Анатолий Шкара возглавил чин отпевания погибшего воина Сергея Олишкевича.