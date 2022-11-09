Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобного Нестора Летописца

Главное: Каждый человек не только свидетель, но и создатель истории.

«Преподобный Нестор — это выдающаяся фигура в истории Церкви и в истории нашего Государства. Он с помощью слова сумел запечатлеть те страницы жизни, которые проходили во время его земного бытия, ведь был свидетелем великих подвигов, совершаемых преподобными отцами нашими печерскими, описал житие многих подвижников и передал нам красоту того монашеского подвига, который совершали наши предшественники», — сказал Митрополит Онуфрий

Блаженнейшеший отметил, что преподобный Нестор не только затрагивал церковную жизнь, он также освещал некоторые страницы светской жизни и показывал тот красивый импульс, который сделало для Руси принятие Христианства, когда Русь была крещена в Православную веру.

Также архипастырь считает, что «каждый человек есть и свидетель, и творец истории».

«Нужно помнить о том, что мы не только свидетели истории, мы являемся ее создателями. Каждый человек вносит свой вклад в историю. Возможно, кто-то творит и что-то негативное, но мы призваны творить положительное. Нужно украшать историю, во-первых, своей доброй христианской жизнью, и своим жертвенным служением, которое совершаем как пастыри, как будущие пастыри — это те бриллианты, которыми должны украшать страницы истории»«, — пояснил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий пожелал Божьего благословения на этом пути, которое будет «помогать, укреплять нас, несмотря на сложности и трудности сегодняшней жизни, жить дальше и творить светлую красивую духовную историю».