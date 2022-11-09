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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобного Нестора Летописца

Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобного Нестора Летописца

Александра Кудрявцева
09.11.22 16:50
86
Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобного Нестора Летописца
Главное: Каждый человек не только свидетель, но и создатель истории.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал во время Акта Киевской академии и семинарии в день памяти преподобного Нестора Летописца.
 
«Преподобный Нестор — это выдающаяся фигура в истории Церкви и в истории нашего Государства. Он с помощью слова сумел запечатлеть те страницы жизни, которые проходили во время его земного бытия, ведь был свидетелем великих подвигов, совершаемых преподобными отцами нашими печерскими, описал житие многих подвижников и передал нам красоту того монашеского подвига, который совершали наши предшественники», — сказал Митрополит Онуфрий.
 
Блаженнейшеший отметил, что преподобный Нестор не только затрагивал церковную жизнь, он также освещал некоторые страницы светской жизни и показывал тот красивый импульс, который сделало для Руси принятие Христианства, когда Русь была крещена в Православную веру.
 
Также архипастырь считает, что «каждый человек есть и свидетель, и творец истории».
 
«Нужно помнить о том, что мы не только свидетели истории, мы являемся ее создателями. Каждый человек вносит свой вклад в историю. Возможно, кто-то творит и что-то негативное, но мы призваны творить положительное. Нужно украшать историю, во-первых, своей доброй христианской жизнью, и своим жертвенным служением, которое совершаем как пастыри, как будущие пастыри — это те бриллианты, которыми должны украшать страницы истории»«, — пояснил Предстоятель.
 
Митрополит Онуфрий пожелал Божьего благословения на этом пути, которое будет «помогать, укреплять нас, несмотря на сложности и трудности сегодняшней жизни, жить дальше и творить светлую красивую духовную историю».
 
В тему: В Киевских духовных школах УПЦ проходят торжества в честь преподобного Нестора.

Тэги: УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

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