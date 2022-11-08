В Украине могут продлить мобилизацию и военное положение

Главное: В Украине будет снова продлено военное положение и общая мобилизация. Скорее всего, продление будет снова на 90 дней.

Детали: Президент Владимир Зеленский предложил продлить мобилизацию в Украине. Это касается и военного положения. Об этом идет речь в законопроекте, который президент внес в Верховную раду.

Отметим, что текста самого законопроекта еще нет, поэтому сроки, на которые мобилизацию и военное положение могут продлить, пока не известны.

Впрочем, в Раде уже предположили, что продлить могут и на 90 дней.

«На ближайшем пленарном заседании будет снова продлено военное положение и общая мобилизация. Соответствующие документы от президента уже зарегистрированы в парламенте. С высокой долей вероятности продления будет снова на 90 дней», — написал нардеп Ярослав Железняк.

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