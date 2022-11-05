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Новости > Украинцы в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 78-летием

Украинцы в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 78-летием

Александра Кудрявцева
05.11.22 19:58
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Украинцы в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 78-летием
Главное: Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию сегодня исполняется 78 лет.
 
Детали: На официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм тысячи украинцев оставляют свои поздравления Митрополиту Онуфрию. Поздравления приходят со всех уголков мира.
 
Православные благодарят Предстоятеля за его мудрость, ежедневное несение креста в нелегком архипастырском служении, желают многих лет жизни, здоровья, терпения и стойкости.
 
«Поздравляем с Днем Рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, много лет в здравии и спасении! Душевной и духовной радости! Божьей любви и Божьих Благословений!», — пишет Антонина Синькова.
 
«Лучшие пожелания, самые теплые слова приветствия сегодня нашему любящему, терпеливому, смиренному, дорогому Предстоятелю Блаженнейшему Онуфрию. Здоровья крепкого, мудрости, терпимости, стойкости, мира душевного и телесного, благодати Божией, Покрова Царицы Небесной, Ангела Хранителя на каждом шагу, поддержки духовных отцов, всех преподобных Киево-Печерской лавры. Молимся вместе с Блаженнейшим, поддерживаем его, любим и уважаем как лучшего отца и духовного Пастыря», — поздравляет Блаженнейшего Марианна Скофек.
 
«Вы нам очень нужны. Мы Вас любим, уважаем и ценим», — пишет Ольга Анасийчук.
 
Тамара Федченко передает Предстоятелю УПЦ низкий поклон за верность Украине и Богу.
 
«Наше золотое солнышко! Сколько тепла, любви и доброты! Многая лета! Такой нам подобает Архиерей!», — отметила Таня Опанасюк.
 
«Много лет наш родной. Милости Божией, Покрова Пресвятой Богородицы», — поздравляет Митрополита Онуфрия Елена Шкраба.
 
Мария Усик желает Блаженнейшему милости на земном пути, «чтобы каждый день нес свет благодати и хранил рай в сердце». «Пусть Ваше любящее, доброе сердце бьется долго, излучая и дальше искреннюю, горячую любовь к Богу, к чадам, ко всем людям. Оставайтесь таким же любящим, чутким, добрым, для каждого отцом, наполняя и наши сердца светлой любовью, верой и надеждой», — пожелала она.
 
В социальной сети Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ пользователи желают Пастырю мира и здоровья на многая лета.
 
«С Днем появления на Свет Божий! Спаси Господи и защити от всего видимого и невидимого зла! Истинное Божье солнышко — наш владыка Онуфрий», — написала anastasiia.timokhova.
 
Пользователь helen.eremenko пожелала Митрополиту Онуфрию «в такие нелегкие времена сил и тепения».
 
«Дорогой Владыка, Вы безоговорочный пример любви стойкости и непоколебимой веры», — отметил mari_mariamm.
 
«Многая и благая лета, дорогой наш Владыка. Храни Вас Господь!», — пожелала Предстоятелю УПЦ elvira_trishkova.
 
В тему: Предстоятель УПЦ в день 78-летия молится в родных краях.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

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