Украинцы в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 78-летием

Главное: Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию сегодня исполняется 78 лет.

Детали: На официальных страницах На официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм тысячи украинцев оставляют свои поздравления Митрополиту Онуфрию. Поздравления приходят со всех уголков мира.

Православные благодарят Предстоятеля за его мудрость, ежедневное несение креста в нелегком архипастырском служении, желают многих лет жизни, здоровья, терпения и стойкости.

«Поздравляем с Днем Рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, много лет в здравии и спасении! Душевной и духовной радости! Божьей любви и Божьих Благословений!», — пишет Антонина Синькова.

«Лучшие пожелания, самые теплые слова приветствия сегодня нашему любящему, терпеливому, смиренному, дорогому Предстоятелю Блаженнейшему Онуфрию. Здоровья крепкого, мудрости, терпимости, стойкости, мира душевного и телесного, благодати Божией, Покрова Царицы Небесной, Ангела Хранителя на каждом шагу, поддержки духовных отцов, всех преподобных Киево-Печерской лавры. Молимся вместе с Блаженнейшим, поддерживаем его, любим и уважаем как лучшего отца и духовного Пастыря», — поздравляет Блаженнейшего Марианна Скофек.

«Вы нам очень нужны. Мы Вас любим, уважаем и ценим», — пишет Ольга Анасийчук.

Тамара Федченко передает Предстоятелю УПЦ низкий поклон за верность Украине и Богу.

«Наше золотое солнышко! Сколько тепла, любви и доброты! Многая лета! Такой нам подобает Архиерей!», — отметила Таня Опанасюк.

«Много лет наш родной. Милости Божией, Покрова Пресвятой Богородицы», — поздравляет Митрополита Онуфрия Елена Шкраба.

Мария Усик желает Блаженнейшему милости на земном пути, «чтобы каждый день нес свет благодати и хранил рай в сердце». «Пусть Ваше любящее, доброе сердце бьется долго, излучая и дальше искреннюю, горячую любовь к Богу, к чадам, ко всем людям. Оставайтесь таким же любящим, чутким, добрым, для каждого отцом, наполняя и наши сердца светлой любовью, верой и надеждой», — пожелала она.

В социальной сети Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ пользователи желают Пастырю мира и здоровья на многая лета.

«С Днем появления на Свет Божий! Спаси Господи и защити от всего видимого и невидимого зла! Истинное Божье солнышко — наш владыка Онуфрий », — написала anastasiia.timokhova.

Пользователь helen.eremenko пожелала Митрополиту Онуфрию «в такие нелегкие времена сил и тепения».

«Дорогой Владыка, Вы безоговорочный пример любви стойкости и непоколебимой веры», — отметил mari_mariamm.

«Многая и благая лета, дорогой наш Владыка. Храни Вас Господь!», — пожелала Предстоятелю УПЦ elvira_trishkova.