Предстоятель УПЦ благословил проект оказания помощи украинским беженцам в Германии

Главное: Украинская Православная Церковь окажет помощь людям, бежавшим от войны за рубеж.

«Во времена тяжких испытаний Церковь никогда не забывала о своей социальной роли. На данный момент здесь проживает около миллиона граждан Украины, и Украинская Православная Церковь не может оставить их проблемы без внимания», — отметил протодиакон Вадим Новинский.