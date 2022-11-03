Священники Волынской епархии УПЦ передали авто воинам ВСУ на передовую

Главное: Духовенство Волынской епархии передали защитникам Украины автомобиль и гуманитарную помощь.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, в ходе поездки священники посетили земляков-военнослужащих и доставили им передачи от родных.

Занимались транспортировкой автомобиля настоятель Ильинского храма села Борочиче протоиерей Юрий Зарафутдинов и настоятель Христо-Рождественского храма города Горохов протоиерей Андрей Гаврилюк.

От прихожан волынских храмов солдатам передали окопные свечи, продукты питания, а жителям деоккупированных территорий — теплые вещи.

В один из военных госпиталей освобожденной Харьковщины, где оказывают помощь тяжелораненым Защитникам Украины, священники передали лекарственные препараты.

Возвращаясь из поездки, священнослужители по просьбе фронтовиков забрали один автомобиль в Волынскую область для восстановления.

В сентябре священнослужители также отвезли на фронт автомобили и гуманитарную помощь от прихожан УПЦ.

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