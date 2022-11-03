В Мариуполе резко ужесточились фильтрационные меры

Главное: В Мариуполе оккупанты резко ужесточили фильтрационные меры. В городе проходит глобальная «зачистка» по Центральному, Приморскому и Кальмиусскому районам.

Детали: В оккупированном Мариуполе Донецкой области наблюдается внезапное усиление репрессивного режима. Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, проходит глобальная «зачистка» по Центральному, Приморскому и Кальмиусскому районам, преимущественно в местах проезда военной техники и дислокации оккупантов. Патрули в составе комендатуры и «министерства государственной безопасности» ввели поквартирный обход.

Оккупанты проверяют телефоны на наличие компрометирующих фото, сообщений в социальных сетях и частной переписке. Также проводят обыски домов в поиске украинской символики, литературы и другого оружия, переписывают личные данные всех жителей.

«Процесс фильтрации не останавливается. Общая очередь в количественных показателях только по Центральному району города составляет 15 тыс. человек. Ежедневно максимально до 30 человек проходят фильтрацию, из них в среднем до пяти человек ежедневно исчезают из-за арестов прямо в здании райотдела полиции оккупантов. Без бумажки о фильтрации невозможно трудоустройство на любую работу, поэтому люди вынуждены идти на унизительную и рискованную процедуру выживания», — написал Андрющенко.

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