Верховная Рада уволила главу Минрегиона

Главное: Алексея Чернышова уволили с должности министра развития громад и территорий Украины. Он может стать новым главой Нафтогаза вместо уволенного на этой неделе Юрия Витренко.

Детали: Верховная Рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития громад и территорий Украины. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, это решение поддержали 279 депутатов. При этом само голосование прошло без отчета.

Как известно, 2 ноября в парламенте было зарегистрировано заявление Алексея Чернышова об отставке с должности министра.

Предполагается, что Чернышов может стать новым главой Нафтогаза вместо уволенного Юрия Витренко.

В тему: Главу правления «Нафтогаза» Юрия Витренко отправили в отставку.