Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Госдепе США рассказали, можно ли было предотвратить вторжение России в Украину

В Госдепе США рассказали, можно ли было предотвратить вторжение России в Украину

Агата Кловская
03.11.22 14:12
89
В Госдепе США рассказали, можно ли было предотвратить вторжение России в Украину

Главное: Начать войну против Украины было решением одного человека — Владимира Путина. США сделали все, чтобы предотвратить это.

Детали: США сделали ряд вещей, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение РФ в Украину. Однако Владимир Путин решил начать эту войну 24 февраля, и только он несет ответственность за ее прекращение. Об этом рассказала помощница госсекретаря США Карен Донфрид.

«Я была в администрации того времени, и я бы сказала, что мы сделали ряд вещей, чтобы попытаться предотвратить эту войну. Как вы знаете, примерно в середине октября наша разведка показывала, что президент Путин создает возможности для полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому одна вещь, которую мы сделали — пролили свет на это», — рассказала Донфрид.

Она подчеркнула, что США поделились как можно большей частью разведывательной информации с союзниками и партнерами по подготовке российского вторжения.

«И мы также надеялись, что это может изменить планы Путина. Мы также были чувствительны к дипломатическому взаимодействию с Россией. Я лично представляла США в Москве в декабре прошлого года, когда нам предоставили проекты этих договоров (о „гарантиях безопасности“ для РФ). Один был по линии США-Россия, другой — Россия-НАТО. И мы отнеслись к этому серьезно и занялись дипломатией вокруг этих проектов договоров. В январе россияне пригласили письменные ответы, которые мы предоставили», — напоминает Донфрид.

Впрочем, как подчеркивает помощница госсекретаря США, несмотря на эти усилия Путин принял решение начать полномасштабное и жестокое вторжение в Украину 24 февраля.

«Это было решение одного человека — вторгнуться в Украину 24 февраля. И мы могли бы оглянуться назад и пожалеть, что не сделали то или иное, но я думаю, что нужно внести ясность: Владимир Путин принял это решение 24 февраля, и он единственный человек на этой планете, который может принять решение о прекращении этой войны сегодня. Итак, я возлагаю на него ответственность за развязывание войны, и я возлагаю на него ответственность за прекращение этой жестокой войны», — подчеркнула Донфрид.

В тему: Стало известно, когда Россия может атаковать Украину с территории Беларуси.

Тэги: США, Украина, Владимир Путин, Россия, война в Украине

Комментарии

Статьи

03.11.22 10:11

Ракетные удары по украинской инфраструктуре. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
30.10.22 19:45

Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Арестович подметил 2 черты украинского национального характера: жлобство и нечеловеческая жестокость
Арестович подметил 2 черты украинского национального характера: жлобство и нечеловеческая жестокость
Арестович подметил 2 черты украинского национального характера: жлобство и нечеловеческая жестокость
Арестович подметил 2 черты украинского национального характера: жлобство и нечеловеческая жестокость
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.11.22 14:49

Верховная Рада уволила главу Минрегиона
03.11.22 13:51

Россия потеряла в Украине уже в два раза больше самолетов, чем за 10 лет в Афганистане
03.11.22 13:20

В Николаеве взорван памятник «Родина-мать»
03.11.22 13:16

Украина озвучила приемлемое для себя окончание войны
03.11.22 12:49

Со здания Херсонской ОВА исчез российский флаг
03.11.22 12:44

Назван безусловный фаворит Лиги чемпионов накануне плей-офф
03.11.22 12:38

Священник УПЦ объяснил, как чудеса могут разрушить веру
03.11.22 12:26

Стало известно, когда Россия может атаковать Украину с территории Беларуси
03.11.22 12:20

На Виннитчине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ
03.11.22 11:55

Верующие УПЦ Волыни передали 4 тонны гуманитарной помощи в Святогорскую лавру
03.11.22 14:49

Верховная Рада уволила главу Минрегиона
03.11.22 12:49

Со здания Херсонской ОВА исчез российский флаг
03.11.22 09:33

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 74 тысячи солдат
02.11.22 16:54

ВСУ выстраивают вокруг Киева многоэшелонированную оборону
02.11.22 15:50

Россия решила вернуться в «зерновую сделку»
02.11.22 14:50

Эрдоган предложил Путину немедленно вывести войска из Украины, — турецкие СМИ
02.11.22 13:16

На Киевщине до сих пор не опознаны более 200 тел мирных жителей
02.11.22 12:50

ВСУ получат отечественные БПЛА с дальностью полета до 1000 км
02.11.22 11:29

Ситуация на Донбассе резко обострилась, — ISW
02.11.22 10:43

Иран может напасть на Саудовскую Аравию в ближайшие часы, — WSJ
29.10.22 14:30

Си Цзиньпин дал Путину унизительную кличку, - соцсеть
28.10.22 11:30

За право поехать на Евровидение от Украины поборются 36 музыкантов
01.11.22 09:26

Клинтон хочет засудить Трампа на миллион долларов
28.10.22 10:37

Ситуация с электричеством в Киеве и области немного стабилизировалась
02.11.22 14:50

Эрдоган предложил Путину немедленно вывести войска из Украины, — турецкие СМИ
27.10.22 17:39

Названы продукты, которые подорожают в Украине до конца года
28.10.22 09:48

США готовят новую военную помощь для Украины
27.10.22 17:07

Стало известно, что происходит с долгами Украины
28.10.22 09:58

Стало известно, почему Байден не хочет встречаться с Путиным
31.10.22 19:11

Частичная мобилизация в РФ остановлена
Фото и Видео
В Николаеве взорван памятник «Родина-мать»
В Николаеве взорван памятник «Родина-мать»
В Николаеве взорван памятник «Родина-мать»
В Николаеве взорван памятник «Родина-мать»
Появилось видео, как в центре Москвы грузовик раздавил такси
Появилось видео, как в центре Москвы грузовик раздавил такси
Байден вспомнил, как разговаривал с покойником
Байден вспомнил, как разговаривал с покойником
Иран может напасть на Саудовскую Аравию в ближайшие часы, — WSJ
Иран может напасть на Саудовскую Аравию в ближайшие часы, — WSJ
В Хмельницком перевернулась машина скорой помощи
В Хмельницком перевернулась машина скорой помощи
Почти весь Киев сидит без воды после утренних обстрелов
Почти весь Киев сидит без воды после утренних обстрелов
Обнародовано видео, на котором танк по наводке коптера давит раненого российского солдата
Обнародовано видео, на котором танк по наводке коптера давит раненого российского солдата
На Хеллоуин РФ нанесла массированные ракетные удары по инфраструктурным объектам Украины, ситуация критическая
На Хеллоуин РФ нанесла массированные ракетные удары по инфраструктурным объектам Украины, ситуация критическая
Илон Маск на Хеллоуин организовал вечеринку в замке Дракулы
Илон Маск на Хеллоуин организовал вечеринку в замке Дракулы
В Индии накануне Хеллоуина рухнул мост, на котором находилось 500 человек. Много жертв
В Индии накануне Хеллоуина рухнул мост, на котором находилось 500 человек. Много жертв
fraza.com
Новости блогосферы
30.10.22 18:56

Хозяева полуразрушенной украинской энергетики своего не упустят и не надо их жалеть
23.10.22 21:11

Свет в Украине отключают «терпилам», чтобы электричество было у «блатных»
04.10.22 18:54

Банкопад в Украине реален?
04.10.22 18:45

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно

Опрос

Что произойдет, если РФ и далее будет обстреливать энергообъекты Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.