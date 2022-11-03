В Госдепе США рассказали, можно ли было предотвратить вторжение России в Украину

Главное: Начать войну против Украины было решением одного человека — Владимира Путина. США сделали все, чтобы предотвратить это.

Детали: США сделали ряд вещей, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение РФ в Украину. Однако Владимир Путин решил начать эту войну 24 февраля, и только он несет ответственность за ее прекращение. Об этом рассказала помощница госсекретаря США Карен Донфрид.

«Я была в администрации того времени, и я бы сказала, что мы сделали ряд вещей, чтобы попытаться предотвратить эту войну. Как вы знаете, примерно в середине октября наша разведка показывала, что президент Путин создает возможности для полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому одна вещь, которую мы сделали — пролили свет на это», — рассказала Донфрид.

Она подчеркнула, что США поделились как можно большей частью разведывательной информации с союзниками и партнерами по подготовке российского вторжения.

«И мы также надеялись, что это может изменить планы Путина. Мы также были чувствительны к дипломатическому взаимодействию с Россией. Я лично представляла США в Москве в декабре прошлого года, когда нам предоставили проекты этих договоров (о „гарантиях безопасности“ для РФ). Один был по линии США-Россия, другой — Россия-НАТО. И мы отнеслись к этому серьезно и занялись дипломатией вокруг этих проектов договоров. В январе россияне пригласили письменные ответы, которые мы предоставили», — напоминает Донфрид.

Впрочем, как подчеркивает помощница госсекретаря США, несмотря на эти усилия Путин принял решение начать полномасштабное и жестокое вторжение в Украину 24 февраля.

«Это было решение одного человека — вторгнуться в Украину 24 февраля. И мы могли бы оглянуться назад и пожалеть, что не сделали то или иное, но я думаю, что нужно внести ясность: Владимир Путин принял это решение 24 февраля, и он единственный человек на этой планете, который может принять решение о прекращении этой войны сегодня. Итак, я возлагаю на него ответственность за развязывание войны, и я возлагаю на него ответственность за прекращение этой жестокой войны», — подчеркнула Донфрид.

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