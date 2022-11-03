Священник УПЦ объяснил, как чудеса могут разрушить веру

Главное: Нездоровое отношение к вере и поиск чудес могут стать серьезным препятствием для веры.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Изначально неправильное расставление приоритетов в духовной жизни может привести даже к утрате веры, и роль чудес здесь не последняя. Если сказать более точно, то проблема, конечно же, кроется не в самом чуде как таковом, а в человеке. Я не раз был свидетелем того, как люди приходили в Церковь именно за чудом. Они не искали смысла жизни, не искали вечности, не искали Бога, они ждали чуда. Иногда это бывали довольно трагичные ситуации, когда тяжело болел кто-то из близких родственников, а иногда человеку просто хотелось какой-то встряски, чего-то необычного, что взбудоражило бы воображение и фантазию», — отметил священник.

Он обратил внимание, что, если не совершается чуда выздоровления и больной родственник умирает, люди нередко покидают Церковь, часто затаив обиду на Бога.

Отец Владимир подчеркнул, что, попав в трагические обстоятельства, не получив ожидаемого результата и обидевшись на Бога, христианин со временем в силу болезненности ситуации может в себе всё это перебороть и измениться, то для искателя «фокусов» перемена гораздо менее вероятна, поскольку «искатель чудес неспособен к разумной рефлексии ни собственного духовного опыта, ни духовного опыта святых».

«Чудо не обязательно должно быть явным, как молнии на небе. Гораздо больше чудес в обычном течении жизни. Это и посланные нам в нужный момент люди, и какие-то внезапные события, кардинально меняющие направление земного пути, и прилетевшие „ниоткуда“ мысли и решения возникших проблем. Мы видим, как быстро и очень круто меняется окружающий нас мир. Он и так был ненадежен, а сегодня его надежность просто рассыпалась. И вот главным чудом сегодня для нас, христиан, должно стать умение жить с полным доверием Богу, Тому, Кто никогда не подведет, не предаст и не посрамит возложенных на Него надежд», — подытожил священник.

В тему: На Днепропетровщине священники УПЦ УПЦ передали волонтерам воск для окопных свечей Подробности читайте на Фразе: https://fraza.com/news/317859-na-dnepropetrovschine-svjaschenniki-upts-peredali-volonteram-vosk-dlja-okopnyh-svechej">передали волонтерам воск для окопных свечей.