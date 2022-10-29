В Киеве УПЦ передала 150 продуктовых наборов для переселенцев

Митрополит УПЦ считает, что решения Собора снизили агрессию со стороны врагов Церкви

В столичном монастыре УПЦ на благотворительной ярмарке собрали более 46 тыс грн для ВСУ

На столичном вокзале УПЦ накормила 200 нуждающихся и бездомных

Священник УПЦ объяснил, почему Бог не всегда отвечает на молитвы

В Полтаве священники УПЦ передали гуманитарную помощь в детскую больницу

Земфира резко высказалась о войне в Украине

Россия вышла из зерновой сделки после атаки дронов в бухте Севастополя

29.10.22 18:24

Россия вышла из зерновой сделки после атаки дронов в бухте Севастополя

28.10.22 16:16

В Украине резко увеличилось число ДТП из-за отключения света

28.10.22 14:14

Украинцам объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога

28.10.22 10:37

Ситуация с электричеством в Киеве и области немного стабилизировалась

28.10.22 10:20

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 69,7 тысяч солдат

27.10.22 17:39

Названы продукты, которые подорожают в Украине до конца года

27.10.22 16:28

Российские войска могут снова начать наступление на Киев, — Генштаб

27.10.22 15:56

В Крыму замечено большое количество военной техники

27.10.22 14:39

Украинцы будут еще дольше сидеть без света. Графики отключения больше не актуальны

27.10.22 14:05

В Украине объявлен желтый уровень опасности. Из-за погоды