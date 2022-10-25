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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Херсоне отказываются принимать российские рубли

В Херсоне отказываются принимать российские рубли

Александр Панько
25.10.22 16:13
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В Херсоне отказываются принимать российские рубли

Главное: Жители временно оккупированных территорий Херсонщины начали массово избавляться от российских рублей. Рубли отказываются принимать и в магазинах, и на заправках.

Детали: «Власти» оккупированного Херсона заявили, что в некоторых местах не принимают российские рубли. Об этом пишет РБК со ссылкой на назначенного Россией «замглавы администрации» Кирилла Стремоусова.

По его словам, в Херсоне «фиксируют отказ принимать рубли в расчетах за продукты питания».

Стремоусов заявляет, что некоторые жители города пытаются таким образом наживаться на ситуации. Он пригрозил им наказанием «по законам военного времени», а также депортацией на подконтрольную Украине территорию.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, жители временно оккупированных территорий начали массово избавляться от российских рублей. Он заявил, что ранее россияне искусственно завышали курс своей валюты, однако из-за неизбежности деоккупации, в частности Херсонщины, курс резко изменился.

«В оккупированном Херсоне уже дают пять рублей за гривну, а на заправках вообще отказывают принимать российские деньги», — отметил Федоров.

В тему: ВСУ рассказали о продвижении в Херсонской области.

Тэги: общество, Херсон, гривна, рубль, деоккупация, новости Украины, война в Украине

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