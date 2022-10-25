Жителям Киевщины представили обновленный график отключений электроэнергии

Главное: Обнародован график сегодняшних отключений электричества в Киевской области. Отключения света будут применять только в случае дисбаланса в энергосистеме и после распоряжения НЭК «Укрэнерго».

Детали: НЭК «Укрэнерго» предупреждает о возможности стабилизационных отключений электроэнергии в Киевской области. Об этом сообщается на сайте ДТЭК.

Отключения света будут применять только в случае дисбаланса в энергосистеме и после распоряжения НЭК «Укрэнерго». Для того чтобы жители могли заранее подготовиться, ДТЭК Киевские сети публикует ориентировочный перечень улиц, где в случае необходимости будет ограничено электроснабжение и ориентировочную поочередность во временных промежутках для этих адресов.

Возможна небольшая погрешность во времени, примерно 30-40 мин для переподключения электроснабжения между группами.

В графике возможны изменения, сообщают в ДТЭК.

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