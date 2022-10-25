Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 68 420 солдат

Главное: Россия потеряла в войне 68 420 солдат. Уничтожено 2 611 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на вторник, 25 октября.

Сообщается, что погибли уже 68 420 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 611 танков, 5 321 боевая бронированная машина, 1 674 артиллерийские системы, 377 РСЗО, 190 средств ПВО, 271 самолет, 248 вертолетов, 1 372 БПЛА оперативно-тактического уровня, 350 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4 054 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 149 единиц специальной техники.

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