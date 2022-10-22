На Виннитчине священники УПЦ собрали деньги и гуманитарную помощь для ВСУ

Как телемарафон убивает украинское телевидение
Эксперты прикинули, кто может стать новым британским премьером
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Зеленский может созвониться с Путиным
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Веерные отключения электроэнергии добрались и до Киевщины
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Премьер Великобритании Лиз Трасс подает в отставку