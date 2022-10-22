На Виннитчине священники УПЦ собрали деньги и гуманитарную помощь для ВСУ

Главное: На Виннитчине священники и верующие храмов Винницкого благочиния Украинской Православной Церкви собрали средства и строительные материалы для помощи ВСУ.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vn.ua, в рамках благотворительной акции собрали более 27 тысяч гривен на утепление блиндажей и их перекрытие от дождя для защитников Украины.

«Было собрано более 27 тысяч гривен, на которые закуплено: 100 м2 минеральной ваты для утепления блиндажей; 200 м2 плёнки для перекрытия; 200 м2 подложки; 10 кг саморезов и перчатки», — говорится в сообщении пресс-службы епархии.

Также прихожане храмов изготовили большое количество окопных свечей, собрали медикаменты, сладости, крупы, сахар, кофе, чай и домашнюю консервацию.

Отмечается, что в воскресенье 23 октября гуманитарная помощь будет передана ВСУ.

Митрополит Варсонофий выражает искреннюю благодарность всему духовенству, прихожанам и неравнодушным людям Винницкого района, которые приобщились к сбору средств, медикаментов, строительных материалов, продуктов питания и других необходимых вещей для украинских воинов.