В Киеве на вокзале УПЦ кормит сотни нуждающихся и бездомных

Главное: В столице сотрудники и волонтеры Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам еженедельно кормят бездомных и нуждающихся на Южном вокзале.

Волонтеры отметили, что с каждым разом на пятничные обеды приходит все больше людей.

«Для многих нуждающихся сейчас благотворительный обед — единственная возможность получить свежее и горячее питание, особенно в холодное время года», — говорится в сообщении Синодального отдела.

Поддержать Миссию милосердия можно по реквизитам.