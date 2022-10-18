МИД Украины заявил о разрыве дипотношений с Ираном

Главное: МИД Украины инициирует разрыв дипломатических отношений с Ираном. Кулеба отметил, что ранее Украина никогда не занимала антииранскую позицию, но после того, как Иран стал участником преступления агрессии, дальнейшие отношения невозможны.

Детали: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.

«С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, нанесенных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном», — отметил он.

Кулеба отметил, что ранее Украина никогда не занимала антииранскую позицию.

«Но после того как Иран стал участником преступления агрессии, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран поставлять оружие России — будем говорить о восстановлении отношений», — уточнил глава МИД.

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