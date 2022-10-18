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Новости > В пяти епархиях УПЦ отпели погибших воинов - защитников Украины

В пяти епархиях УПЦ отпели погибших воинов - защитников Украины

Александра Кудрявцева
18.10.22 16:11
98
В пяти епархиях УПЦ отпели погибших воинов - защитников Украины

Главное: В Черниговской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Житомирской епархиях состоялись отпевания павших Защитников Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнования родным и призвали молиться за упокой душ погибших.

В Черниговской епархии отпели пять погибших Героев. 1 октября в храме в честь Тихвинской иконы Божией Матери села Змитнов благочинный Сосницкого округа протоиерей Иоанн Кузьевич возглавил чин отпевания солдата Игоря Устенко (1993-2022), погибшего во время выполнения очередного боевого задания на Донетчине. 2 октября в Михайловском храме поселка Куликовка благочинный Куликовского округа протоиерей Петр Годун в сослужении протоиерея Андрея Годуна совершил чин отпевания младшего сержанта Александра Ангела (2002-2022), получившего несовместимое с жизнью ранение во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

6 октября в Николаевском храме города Городня клирики Черниговской епархии протоиерей Владимир Скаржинский, протоиерей Василий Вучкан и протоиерей Владимир Мина провели в последний путь сержанта Александра Ковальского (1984-2022).

7 октября в Покровском храме пгт. Сосница протоиерей Иоанн Кузьевич в сослужении местного духовенства возглавил отпевание солдата Александра Скварского (1985-2022).

8 октября в селе Трисвятская Слобода совершили чин похорон солдата Олега Гапона (1992-2022), погибшего во время боев в Донецкой области. Заупокойное богослужение совершил протоиерей Димитрий Крюков.

13 октября благочинный Гадячского округа Полтавской епархии протоиерей Игорь Цебенко в сослужении духовенства благочиния совершил чин похорон павшего Защитника Украины Анатолия Городовенко.

Военнослужащему было 49 лет. У воина остались сын и дочь.

Также в Полтавской епархии, на Миргородщине, 15 октября состоялся чин отпевания павшего воина Валерия Безниса.

Тело воина провели в последний путь по живому коридору. Односельчане стояли на коленях и устилали дорогу цветами.

14 октября настоятель Николаевского храма поселка городского типа Шаровка Харьковской епархии иерей Владимир Билиенко совершил чин отпевания воина Александра Красовского, погибшего, защищая родного от захватчиков.

В этот же день в Хмельницкой епархии провели в последний путь Защитника Украины Алексея Цисельского.

17 октября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Житомира состоялся чин похорон погибшего Защитника Украины Андрея Крижского.

Вечная память Героям.

В тему: Священники четырех епархий УПЦ отпели погибших воинов.

 
Тэги: новости православия

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