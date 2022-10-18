Предстоятель УПЦ рассказал о вызовах, что стоят перед Церковью во время войны

Главное: Украинская Православная Церковь в единстве с украинским народом борется за свою свободу во время российской военной агрессии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий отметил в приветственном слове участникам XIV Международной научно-практической конференции «Духовное и светское образование: история взаимоотношений — современность — перспективы», которая состоялась сегодня в Киево-Печерской лавре.

«Украинская Православная Церковь всегда поддерживала и поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. И сегодня мы вместе с украинским народом в его борьбе за собственную свободу. Наша Церковь, как и все граждане Украины, несет тяготы и испытания военного времени. Особенно эти испытания отражаются в жизни учебных заведений. Поэтому сегодня хочу выразить благодарность ректорам духовных семинарий и училищ Украинской Православной Церкви за то, что они, несмотря на военное время, пытаются обеспечивать полноценный учебный процесс в духовных школах. Подготовка пастырей — важная миссия, которая является основой будущего и нашей Церкви, и нашего общества. Возношу молитвы за наши духовные школы и верю, что с Божьей помощью мы и дальше сможем готовить достойных кандидатов в священный сан», — подчеркнул Предстоятель.

Митрополит Онуфрий отметил, когда весь народ Украины проходит через тяжелую войну, студентам духовных школ, как будущим священникам, необходимо учиться четко различать добро и зло, и бороться с грехами.

"Учась в духовных школах, студенты должны не только усваивать знания, но и учиться борьбе с грехом, молитве и смирению. Только в сердце, очищенное от страстей, может вселиться настоящая премудрость. Хочу призвать всех преподавателей и студентов никогда не забывать об этом. Мы должны сочетать изучение богословских наук с личной духовной жизнью. Только тогда и преподавание, и учение будут успешными, — подытожил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

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