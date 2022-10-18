Легендарный американский рэпер решил купить социальную сеть

Главное: Рэпер Канье Уэст захотел купить социальную сеть. Решил приобрести ресурс Parler.

Детали: 45-летний американский рэпер Канье Уэст собирается купить социальную сеть Parler, которая была создана в США. Об этом пишет издание The Verge.

Отметим, что ресурс запустили в 2018-м году, сейчас у него около 10 миллионов пользователей.

Прогнозируется, что сделка будет закрыта до конца этого года, однако ее сумма не раскрывается.

Сам музыкант прокомментировал это так: «В мире, где консервативные взгляды считают спорными, мы должны быть уверены, что у нас есть право на свободу самовыражения».

В то же время представители Parlement Technologies (материнской компании Parler) поведали, что сделка поможет построить экосистему, которую невозможно отменить, и в которой приветствуются все мнения.

Аналитики считают, что костяк подписчиков Parler – избиратели Республиканской партии и экс-президента США Дональда Трампа.

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