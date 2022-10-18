Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 65 850 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 65 850 солдат. Уничтожено 2 548 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на вторник, 18 октября.

Сообщается, что погибли 65 850 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 548 танков, 5 219 боевых бронированных машин, 1 622 артиллерийские системы, 372 реактивные системы залпового огня, 188 средств ПВО, 268 самолетов, 242 вертолета, 1 276 БПЛА оперативно-тактического уровня, 318 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 3 985 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 144 единицы специальной техники.

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