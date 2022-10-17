Военные рассказали, сколько дронов-камикадзе уничтожили

Главное: Дроны-камикадзе атаковали Украину. Уничтожили 37 штук.

Детали: Командование Воздушных сил ВСУ прокомментировало атаку дронов-камикадзе на Украину. Отмечается, что системы ПВО уничтожили 37 беспилотников и три крылатые ракеты, в том числе одиннадцать Shahed-136 сегодня утром.

Информируется: «В зоне ответственности Воздушного командования Центр, а это северные и центральные регионы страны, зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией уничтожены девять дронов-камикадзе Shahed-136».

Отмечается: «Также есть данные о боевой работе противовоздушной обороны Сухопутных войск на этом направлении уничтожены по меньшей мере два «шахеда».

Сообщается, что все атаки беспилотников по Киеву осуществлялись с южного направления.

В тему: Стало известно о последствиях ударов дронов-камикадзе по Киеву.