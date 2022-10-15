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Новости > На Одесчине и Сумщине верующие УПЦ собрали помощь для Святогорской лавры

На Одесчине и Сумщине верующие УПЦ собрали помощь для Святогорской лавры

Александра Кудрявцева
15.10.22 15:40
127
На Одесчине и Сумщине верующие УПЦ собрали помощь для Святогорской лавры
Главное: В Одесской и Сумской епархиях Украинской Православной Церкви собрали помощь для Святогорской лавры, пострадавшей в результате боевых действий.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Телеграм-канал Одесской епархии, в епархии собрали 300 тысяч гривен, на которые приобрели строительные материалы.
 
«30 сентября Одесская епархия доставила гуманитарный груз и собранные средства в лавру. С того времени было собрано еще 300 тысяч гривен. Мы решили выяснить, что именно необходимо для ремонта лавры и приобрели строительные материалы, которые будут в ближайшее время вместе с продуктами доставлены в Святогорский монастырь», — сказали в пресс-службе епархии и просят помочь с грузовым транспортом, чтобы доставить помощь единым конвоем в обител.
 
«Имена всех благотворителей обязательно будут переданы наместнику лавры митрополиту Арсению для молитвенного поминовения монахами за богослужениями», — говорится в сообщении
 
Для получения подробной информации можно обратиться на горячую линию Одесской епархии: +380936150820 (Viber, WhatsApp, Telegram).
 
Во всех храмах Сумской епархии УПЦ 14 октября по благословению митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия состоялась благотворительная акция.
 
Целью акции стал сбор благотворительной помощи для Успенской Святогорской лавры, в том числе сотен беженцев и переселенцев, которым святая обитель дает приют, тепло и питание.
 
«Прихожане и люди доброй воли принесли в храмы овощи, крупы, продукты длительного хранения, средства гигиены и бытовой химии. Вся собранная благотворительная помощь в ближайшее время будет доставлена ​​в Святогорскую лавру», — говорится на сайте Сумской епархии.
 
В тему: Священники УПЦ передали 21 тонну угля в Святогорскую лавру.

Тэги: УПЦ

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