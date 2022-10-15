На Одесчине и Сумщине верующие УПЦ собрали помощь для Святогорской лавры

Главное: В Одесской и Сумской епархиях Украинской Православной Церкви собрали помощь для Святогорской лавры, пострадавшей в результате боевых действий.

«30 сентября Одесская епархия доставила гуманитарный груз и собранные средства в лавру. С того времени было собрано еще 300 тысяч гривен. Мы решили выяснить, что именно необходимо для ремонта лавры и приобрели строительные материалы, которые будут в ближайшее время вместе с продуктами доставлены в Святогорский монастырь», — сказали в пресс-службе епархии и просят помочь с грузовым транспортом, чтобы доставить помощь единым конвоем в обител.

«Имена всех благотворителей обязательно будут переданы наместнику лавры митрополиту Арсению для молитвенного поминовения монахами за богослужениями», — говорится в сообщении

Для получения подробной информации можно обратиться на горячую линию Одесской епархии: +380936150820 (Viber, WhatsApp, Telegram).

Во всех храмах Сумской епархии УПЦ 14 октября по благословению митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия состоялась благотворительная акция.

Целью акции стал сбор благотворительной помощи для Успенской Святогорской лавры, в том числе сотен беженцев и переселенцев, которым святая обитель дает приют, тепло и питание.

«Прихожане и люди доброй воли принесли в храмы овощи, крупы, продукты длительного хранения, средства гигиены и бытовой химии. Вся собранная благотворительная помощь в ближайшее время будет доставлена ​​в Святогорскую лавру», — говорится на сайте Сумской епархии.