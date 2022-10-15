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Новости > Верующие УПЦ из Украины встретились с Иерусалимским Патриархом Феофилом ІІІ

Верующие УПЦ из Украины встретились с Иерусалимским Патриархом Феофилом ІІІ

Александра Кудрявцева
15.10.22 13:05
152
Верующие УПЦ из Украины встретились с Иерусалимским Патриархом Феофилом ІІІ
Главное: Патриарх Иерусалимский Феофил III принял в своей резиденции группу паломников из Украины, организованную паломническим Центром УПЦ.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pilgrims.in.ua, Иерусалимский Патриарх поблагодарил паломников за то, что они посетили Святую Землю, несмотря на время, которое является чрезвычайно сложным для Украины
 
«Мне запомнилось, что Патриарх призвал нас бороться прежде всего с врагом рода человеческого, и не физически, а духовно. Это известная истина, но когда слышишь ее из уст человека духовной жизни, она приобретает объем и превращается в реальное правило, без которого невозможно жить», — поделилась своим впечатлением Марина Кожедуб.
 
«Я не видел Патриарха телесными глазами, но сердцем почувствовал необычайные тепло и доброту. Его Святейшество пребывает в глубоком смирении и для всех паломников, любой национальности, он находит нужные слова», — прокомментировал незрячий архимандрит Пимен (Мацола), клирик Хустской епархии.
 
Во время встречи состоялся обмен подарками. Паломники подарили Предстоятелю Иерусалимской Церкви элементы церковной утвари, украшенные традиционным украинским орнаментом, а также каталог икон талантливого украинского художника Александра Сухолита, который Иерусалимский Патриарх принял с искренней благодарностью.
 
«Встреча с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви является самой торжественной частью программы паломнической поездки. В течение этой поездки мы посещаем Иерусалим, Вифлеем, Галилею, берега реки Иордан и другие места, в которых создавалась библейская история. Несмотря на сложности, связанные с военным положением, мы стараемся возобновить паломнические поездки на Святую Землю и сделать их регулярными. Следующая поездка в Израиль запланирована на 15-21 ноября и приурочена ко Дню памяти святого Архистратига Михаила», — прокомментировала Неонила Ворсина, исполняющая обязанности директора Паломнического центра Украинской Православной Церкви.
 
В тему: Архиепископ УПЦ рассказал о жизни православных общин УПЦ за рубежом.

Тэги: Иерусалим, УПЦ

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