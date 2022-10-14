В столице община Афганского храма УПЦ передала гуманитарную помощь военным на Харьковщину

Главное: В столице 14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины, Киевская духовная академия совместно с прихожанами Афганского храма и Украинским союзом ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов), организовали пошив и приобретение 50 зимних спальных мешков и 50 комплектов термобелья для военных.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Киевских духовных школ, помощь передадут танковой роте, выполняющей свои боевые задачи в Харьковской области.

На фронт помощь будет доставлена представителями Союза ветеранов Афганистана в Деснянском районе Киева.

Перед отправкой настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибших и ветеранов Афганистана (Афганский храм) и первый проректор КДА протоиерей Сергей Ющик в сослужении клира храма совершил у Стены памяти и скорби заупокойное богослужение по погибшим.

Киевские духовные школы УПЦ с первого дня войны активно помогают украинским военнослужащим, малообеспеченным, пожилым людям, дают приют людям из зоны активных боевых действий.

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